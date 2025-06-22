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11:23, 22 июня 2025Бывший СССР

На Украине призвали реформировать ТЦК для менее шокирующей мобилизации

Главком ВСУ Сырский заявил, что все ТЦК на Украине должны быть реформированы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Office of the President of Ukraine / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что территориальные центры комплектования (ТЦК) нуждаются в реформе, чтобы мобилизация была менее шокирующей. Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram.

По словам Сырского, все украинские ТЦК должны измениться. Главком подчеркнул, что им следует надлежащим образом выполнять обязанности, не допуская происходящих иногда «позорных случаев». Сырский добавил, что в военкоматах уже проводят инспекции, чтобы часть сотрудников отправилась на фронт, а на их места пришли военнослужащие, получившие ранения на поле боя.

«Я настаиваю на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе ТЦК. Для людей мобилизация не должна быть шоком», — заключил Сырский.

Ранее политолог Владимир Скачко назвал возможного кандидата на пост главкома ВСУ вместо Сырского. По мнению Скачко, им может стать Михаил Драпатый.

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