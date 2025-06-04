Назван кандидат на пост главкома ВСУ вместо Сырского

Политолог Скачко: Драпатый может стать главкомом ВСУ вместо Сырского

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый может стать главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил политолог Владимир Скачко.

«Михаил Драпатый — генерал нового образца, который не отличается умом и профессиональными навыками. При этом у него хорошо развита способность чувствовать опасность», — заявил эксперт.

Скачко считает, что в Киеве опасаются «выпускать боевых генералов из-под своего контроля», поэтому Драпатому нашли новую должность после отставки. Кроме того, по его словам, Драпатого считают альтернативой Сырскому, которым многие недовольны. Пока же он будет заниматься приведением войск в дееспособное состояние и работой с резервами.

Другие перестановки в военном руководстве Украины политолог назвал обычной перетасовкой кадров, основанной на политических мотивах. «Другими словами, одним дают шанс в награду за их лояльность, а других — наказывают», — поделился мнением Скачко.

Несколькими дням ранее Драпатый подал в отставку и взял на себя ответственность за неудачи украинских сил на фронте в последнее время. Причиной стал удар по 239-му полигону ВСУ. После этого президент Украины Владимир Зеленский назначил Драпатого командующим Объединенными силами ВСУ.