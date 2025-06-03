Зеленский дал другую должность подавшему в отставку после удара по полигону ВСУ генералу

Зеленский: Генерал Драпатый назначен командующим Объединенных сил ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский дал другую должность генералу Михаилу Драпатому, подавшему в отставку после удара по полигону Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «Общественное».

Глава государства назначил его командующим Объединенных сил ВСУ. Ранее он занимал должность командующего Сухопутными войсками.

«Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил, чтобы заниматься фронтом на 100 процентов», — сказал Зеленский.

Системой Сухопутных войск будет заниматься другой человек, добавил он. На сайте Офиса президента Украины уже обнародован указ об освобождении генерала от должности Командующего Сухопутными войсками и назначении его на новую должность. Сам офицер также сообщил, что не уйдет со службы: «Получил от президента задачу. Я остаюсь в строю».

Драпатый подал в отставку после ракетного удара по одному из учебных подразделений Сухопутных войск. Жертвами стали 12 военнослужащих, еще 60 получили ранения. Командующий объяснил, что это было осознанное решение, продиктованное личным ощущением ответственности.

