Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:37, 3 июня 2025Бывший СССР

Зеленский дал другую должность подавшему в отставку после удара по полигону ВСУ генералу

Зеленский: Генерал Драпатый назначен командующим Объединенных сил ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский дал другую должность генералу Михаилу Драпатому, подавшему в отставку после удара по полигону Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «Общественное».

Глава государства назначил его командующим Объединенных сил ВСУ. Ранее он занимал должность командующего Сухопутными войсками.

«Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил, чтобы заниматься фронтом на 100 процентов», — сказал Зеленский.

Системой Сухопутных войск будет заниматься другой человек, добавил он. На сайте Офиса президента Украины уже обнародован указ об освобождении генерала от должности Командующего Сухопутными войсками и назначении его на новую должность. Сам офицер также сообщил, что не уйдет со службы: «Получил от президента задачу. Я остаюсь в строю».

Драпатый подал в отставку после ракетного удара по одному из учебных подразделений Сухопутных войск. Жертвами стали 12 военнослужащих, еще 60 получили ранения. Командующий объяснил, что это было осознанное решение, продиктованное личным ощущением ответственности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На выборах президента Южной Кореи побеждает противник помощи Украине. Как это повлияет на отношения с Россией?

    Французам закроют доступ на Pornhub

    В Турции назвали встречу лидеров по Украине неизбежной при продолжении переговоров

    США оценили длительность переговоров по урегулированию на Украине

    Дачникам назвали простые средства от опасного вредителя

    Угрожавший властям бунтом военных офицер назначен командующим Сил беспилотных систем ВСУ

    В Литве усомнились в серьезности заявлений Зеленского об угрозе учений России и Белоруссии

    Россия и Украина договорились о проведении нового раунда переговоров

    В США заявили об изменении подхода Трампа к посредничеству в украинском конфликте

    Зеленский дал другую должность подавшему в отставку после удара по полигону ВСУ генералу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости