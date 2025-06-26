Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:01, 26 июня 2025Бывший СССР

Украинцы решили спасаться от военкомов гранатами

Рожин: На Украине пассажир трамвая с гранатой обезопасился от сотрудников ТЦК
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

На подконтрольной Киеву территории Запорожской области мужчина, катавшийся в трамвае с гранатой в руках, обезопасил себя от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). Так украинцы шутят про «оберег от назойливых людоловов», пишет в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По словам очевидцев, пассажир трамвая заметно нервничал и постоянно выглядывал кого-то в окно. Некоторые пользователи местных пабликов предположили, что подобным образом мужчина решил гарантировать себе неприкосновенность от людей в военной форме, которые силой пытаются мобилизовать прохожих на улице.

Ранее сообщалось, что на Украине банка солений спасла мужчину от сотрудников военкомата. Одна из жительниц многоквартирного дома стала свидетелем того, как представители ТЦК пытаются насильно затолкать в микроавтобус молодого человека. Женщина не растерялась и метнула банку с закатками на зиму прямо в сотрудников военкомата, чем помогла парню вырваться и убежать от них.

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сырский недавно высказался о реформе ТЦК, призвав изменить подходы для менее шокирующей мобилизации и устранения происходящих порой «позорных случаев».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каспаров оказался замешан в подготовке госпереворота в африканской стране

    В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

    Названы ежедневные потери ВСУ от комбинированных ударов России по тылам

    Трамп призвал отменить суд над «великим героем» Нетаньяху

    Боец раскрыл причину нежелания ВСУ вступать в ближний бой

    В Британии подвели неутешительные для Украины итоги саммита НАТО

    Раскрыты сроки восстановления плотины Каховской ГЭС

    Американка тайком сдала свой огромный дом родственникам и друзьям

    Мужчина пожаловался на жжение в животе и умер через месяц

    ВС России нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости