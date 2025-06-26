Рожин: На Украине пассажир трамвая с гранатой обезопасился от сотрудников ТЦК

На подконтрольной Киеву территории Запорожской области мужчина, катавшийся в трамвае с гранатой в руках, обезопасил себя от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). Так украинцы шутят про «оберег от назойливых людоловов», пишет в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По словам очевидцев, пассажир трамвая заметно нервничал и постоянно выглядывал кого-то в окно. Некоторые пользователи местных пабликов предположили, что подобным образом мужчина решил гарантировать себе неприкосновенность от людей в военной форме, которые силой пытаются мобилизовать прохожих на улице.

Ранее сообщалось, что на Украине банка солений спасла мужчину от сотрудников военкомата. Одна из жительниц многоквартирного дома стала свидетелем того, как представители ТЦК пытаются насильно затолкать в микроавтобус молодого человека. Женщина не растерялась и метнула банку с закатками на зиму прямо в сотрудников военкомата, чем помогла парню вырваться и убежать от них.

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сырский недавно высказался о реформе ТЦК, призвав изменить подходы для менее шокирующей мобилизации и устранения происходящих порой «позорных случаев».