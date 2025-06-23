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02:03, 23 июня 2025Бывший СССР

На Украине банка солений спасла мужчину от сотрудников военкомата

Украинка спасла мужчину от сотрудников ТЦК с помощью банки солений
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Жительница Украины метнула банку солений в сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), чем помогла спастись молодому человеку. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

На опубликованных кадрах видно, как несколько людей, одетых в военную форму, пытаются силой погрузить молодого человека в микроавтобус. Ролик снят очевидцем из окна жилого дома. В какой-то момент с верхнего этажа прямо на сотрудников ТЦК упала банка солений, разбившись о землю. Предположительно, ее могла кинуть одна из соседок или родственница молодого человека.

Судя по кадрам, мужчина пытается вырваться от неизвестных, которые, по его словам, хотели его избить и залить перцовым баллончиком. Когда, наконец, это удается сделать, он убегает от сотрудников ТЦК в неизвестном направлении.

Где именно были сняты данные кадры, не уточняется.

Ранее главком ВСУ Сырский призвал реформировать ТЦК для менее шокирующей мобилизации. Он уточнил, что работники таких центров должны надлежащим образом выполнять обязанности, не допуская происходящих иногда «позорных случаев».

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