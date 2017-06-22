Жители Риги пожаловались на нашествие лосей

Мэр Риги Нил Ушаков на своей странице в Facebook опубликовал видео с лосем, перебегающим оживленный перекресток улиц Деглава и Илукстес.

«Пока тут выбирают мэра, по улицам опять бегают лоси», — написал градоначальник, имея в виду запланированное на 22 июня заседание Рижской думы, на котором депутаты должны приступить к выборам главы города.

Другие пользователи также делятся видео о встречах с животным. Рижанка Рита Лутикова опубликовала ролик с парнокопытным, гуляющим в окрестностях улицы Иоукстес.

Портал Delfi.lv сообщает также, что лось забрел в частный дом рижанки в районе Дарзциемс. По словам женщины, первой его во дворе увидела ее бабушка. «Она стала громко кричать. Я забежала на кухню и увидела в окно огромное животное. Я стала звонить спасателям. В этот момент лось свалился в бассейн. Он стал барахтаться и пытаться выбраться, но бассейн у нас довольно глубокий, поэтому у него ничего не получалось», — объяснила она. На помощь прибыли полицейские, ветеринары и спасатели. «Они дали ему снотворное, чтобы он успокоился, и стали его вытаскивать. Лось был огромный и очень тяжелый. Из бассейна его тащили семеро мужчин», — говорит Эвелина. Спасенного лося отвезли в лес и выпустили на волю.

В латвийской столице не первый раз наблюдается нашествие диких животных. В 2015 году в густонаселенные районы наведывались кабаны. В 2010-м власти Риги пытались бороться с бобрами, в городе даже объявляли конкурс на лучший способ отпугивания грызунов.