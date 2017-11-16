Инвалида без кистей рук обвинили в нападении на полицейских в Кабардино-Балкарии

В Нальчике (Кабардино-Балкария) главу общественной организации «Вольный аул» Аслана Иритова, у которого нет кистей обеих рук, обвинили в нападении на сотрудников полиции. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает «Кавказский узел».

По версии следствия, 31 октября Иритов в своем доме ударил одного сотрудника полиции головой в лицо и рассек ему губу, а другого пытался задушить. Также в нападении на полицейских обвиняется брат Иритова — Беслан. Утверждается, что полицейские находились при исполнении.

Материалы по теме Под шумок на волю Суд освободил из СИЗО осужденного за разбой инвалида Мамаева

Суд отправил братьев под домашний арест до 31 декабря. Оба они свою вину отрицают. Общественник уверяет, что не он напал на полицейских, а сотрудники полиции избили его и его брата.

Аслан Иритов возглавляет общественную организацию «Вольный аул», требующую от городских властей выдать участки под строительство в одноименном микрорайоне Нальчика. Глава Нальчика Арсен Алакаев, в свою очередь, настаивает, что члены «Вольного аула» могут получить участки только через процедуру торгов.