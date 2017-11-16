Инвалида без кистей рук обвинили в нападении на полицейских в Кабардино-Балкарии

В Нальчике (Кабардино-Балкария) главу общественной организации «Вольный аул» Аслана Иритова, у которого нет кистей обеих рук, обвинили в нападении на сотрудников полиции. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает «Кавказский узел».
По версии следствия, 31 октября Иритов в своем доме ударил одного сотрудника полиции головой в лицо и рассек ему губу, а другого пытался задушить. Также в нападении на полицейских обвиняется брат Иритова — Беслан. Утверждается, что полицейские находились при исполнении.
Суд отправил братьев под домашний арест до 31 декабря. Оба они свою вину отрицают. Общественник уверяет, что не он напал на полицейских, а сотрудники полиции избили его и его брата.
Аслан Иритов возглавляет общественную организацию «Вольный аул», требующую от городских властей выдать участки под строительство в одноименном микрорайоне Нальчика. Глава Нальчика Арсен Алакаев, в свою очередь, настаивает, что члены «Вольного аула» могут получить участки только через процедуру торгов.