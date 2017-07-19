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Под шумок на волю

Суд освободил из СИЗО осужденного за разбой инвалида Мамаева

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Фото: страница Антона Мамаева во «ВКонтакте»

Почти три недели провел в следственном изоляторе 28-летний Антон Мамаев: обездвиженный молодой человек получил 4,5 года заключения за вооруженный разбой и был взят под стражу 30 июня. Правозащитники увидели беспомощного инвалида в СИЗО «Матросская тишина» и забили тревогу. В результате Мамаева отпустили домой. Подробности громкой истории выясняла «Лента.ру».

Шок из СИЗО

В первых числах июля правозащитники случайно обнаружили в стенах «Матросской тишины» инвалида-колясочника.

«Он очень худой, лежал, почти не подавал признаков жизни. Ему помог сесть сокамерник, ходячий инвалид. Сам он не мог. Мы у него спросили: вас судья вообще видел, когда приговор выносил? Ответил, что видел, и прокурор видел. В медсанчасти за ним ухаживал сокамерник. Когда он уезжает на суды, Антону никто не помогает, и он просто лежит. Огромная проблема в том, что в больницах при СИЗО действительно для лежачих заключенных не предусмотрены санитары: чтобы их переворачивать, менять памперсы, кормить и так далее. Это делают люди из числа ходячих больных», — рассказала «Новой газете» Ева Меркачева из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Как выяснилось, администрация СИЗО поместила обездвиженного заключенного в медчасть, поскольку в камерах не было условий для ухода за ним. Между тем молодой человек прикован к коляске с детства из-за атрофии мышц тела, он весил всего 18 килограммов.

Новость об осужденном за вооруженный разбой инвалиде моментально привлекла общественное внимание. Как судья мог его отправить в тюрьму? Как инвалид вообще мог совершить преступление? К этой истории подключились уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, Генпрокуратура и Минюст. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) тут же отправила осужденного на медицинское обследование, чтобы установить, может ли он содержаться под стражей.

Общественный резонанс вынудил судейское сообщество выступить с объяснениями по поводу вынесенного приговора, что редкость для России. Пресс-секретарь Тимирязевского суда Москвы Мария Прохорычева сообщила, что Мамаев обвинялся в тяжком преступлении и срок ему был назначен в пределах санкции второй части статьи 162 УК РФ, то есть судья не мог приговорить его к условному наказанию. А вопрос об освобождении от наказания в связи с болезнью должны рассматривать в ФСИН.

«Я точно знаю, что в тюрьме не выживу», — сказал Антон Мамаев посетившим его в 20-й горбольнице правозащитникам. В этом медучреждении осужденный проходил медосвидетельствование, по результатам которого решался вопрос об изменении ему меры пресечения.

«Люди с таким заболеванием, как у меня, живут не больше 30 лет. Мне уже 28. Соседи по палате мне помогали, первые несколько дней вообще был очень хороший отзывчивый мужчина, но потом его куда-то увели. Другой был после инсульта, сам еле двигался. А тут я. Все равно это не так, как дома. Было, что я по два дня лежал без движения. Простите за подробности, но с тех пор, как меня арестовали, я в туалет толком еще ни разу не сходил», — поделился своими впечатлениями о заключении осужденный инвалид с kp.ru. В суде Мамаев также активно заявлял о собственной невиновности.

«Я до последнего не верил, что меня осудят. Ведь есть видеозапись происходящего, на ней все видно. Я просто покупал скутер у своих знакомых. Они продавали дешево, и я хотел немного подзаработать, перепродав его потом. Мы даже договор купли-продажи оформили. Но они, получив деньги, пошли в полицию и написали заявление, что я их ограбил. Как так? На суд приходила свидетельница, женщина, живущая неподалеку. Она рассказывала, что наблюдала за нами и не видела никакого конфликта, наоборот, все улыбались и нормально общались. Приходил на суд даже сотрудник ГАИ, который помогал с оформлением договора купли-продажи мопеда. Он тоже свидетельствовал, что мы с другом и ребята, продававшие мопед, нормально между собой общались, все было добровольно. А потерпевшие вообще путались в показаниях. Но суд почему-то не принял все это во внимание», — рассказывал Мамаев на заседании.

Темная сделка

Как отмечается в сообщении Тимирязевского суда столицы, который рассматривал дело о разбое, в сентябре 2016 года Антон Мамаев, Василий Сероштанов и еще двое неустановленных следствием граждан прибыли на территорию гаражно-строительного кооператива «Дуга». Мамаев с сообщниками «обступили двоих потерпевших и не давали им возможности скрыться». Молодой человек, находящийся в инвалидной коляске, угрожал им прострелить ноги, запихнуть в багажник автомобиля и вывезти в лес.

«Для достоверности высказанных угроз один из соучастников, держа в руках предмет, похожий на пистолет, стал демонстративно передергивать затвор, а Мамаев, в свою очередь, потребовал от потерпевшего передать принадлежащий ему мотороллер стоимостью 160 тысяч рублей», — указано в сообщении суда. Хозяин мопеда (по данным Пятого канала это Дмитрий Малов, сотрудник станции по ремонту мототехники) начал было сопротивляться, но его пригрозили избить цепью, после чего он расстался со своей собственностью.

Через несколько дней Мамаев с приятелями вернулся за ПТС, но Малов отказался отдавать документ. Тогда налетчики сказали ему, что покалечат и убьют. В качестве аргумента Малов получил удар кулаком по лицу. Один из вымогателей «схватил [его] за правую руку, стал выламывать ее и толкать (…) к багажнику автомобиля, нанеся при этом металлическим предметом, похожим на нож, удар в область правого предплечья». Под угрозами «убить, отрезать уши, выколоть глаза и пристрелить» потерпевшего заставили заключить договор купли-продажи мотороллера с Сероштановым, который не заплатил деньги.

Любопытно, что эти подробности были раскрыты судом после того, как дело инвалида оказалось в центре общественного внимания. В итоге суд установил вину Мамаева и Сероштанова на основании показаний потерпевших, свидетелей, а также записи с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент вымогательства.

В ходе прений сторон гособвинитель просил приговорить Мамаева к шести годам лишения свободы, а Сероштанова — к четырем, за разбой с угрозой применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия. 30 июня судья назначил Мамаеву наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, а его сообщнику — 3 лет. Подсудимых, находившихся под подпиской о невыезде, взяли под стражу после оглашения приговора.

А был ли разбой?

Потерпевший Дмитрий Малов, у которого отобрали мопед, рассказал Пятому каналу свою версию событий. По его словам, Мамаев с товарищами приезжал несколько раз на станцию ремонта мототехники, чтобы поговорить со знакомым Дмитрия, который, видимо, задолжал ему. Так и не застав этого человека, компания решила забрать мопед у Малова, «чтобы компенсировать свои материальные издержки». Дмитрий говорит, что, когда ему с другом угрожали расправой, самого пистолета он не видел, но «слышал звуки передергивания затвора».

На опубликованной в YouTube записи с камеры наблюдения виден Мамаев в инвалидном кресле. Он курит и общается с какими-то людьми. Справа от него стоит мопед, из-за которого он угодил в тюрьму. На нем сидит человек. На кадрах не видно признаков насилия, борьбы. О чем говорят герои ролика, неизвестно, звук не записан. Предмета, похожего на пистолет, ни у кого не заметно. Собственно, самого момента вымогательства на записи нет, но ролик опубликован именно под таким названием.

Отец потерпевшего Виталий в интервью Пятому каналу опроверг, что его сын служил в спецназе, о чем писала пресса. Он называет Мамаева лидером преступной группировки, считает приговор справедливым. И опасается, что Мамаев не понесет наказания, так как у него влиятельные родители.

Вообще, о самом инвалиде мало что известно. В СМИ называют его обеспеченным предпринимателем, но каким бизнесом он занимается, непонятно. «Несмотря на свою болезнь, Антон единственный кормилец в семье (у него небольшая фирма по доставке товаров)», — пишет kp.ru. «Новой газете» адвокаты Мамаева сказали, что он возглавляет компанию, которая обслуживает один из пляжей столицы. Известно, что у него есть жена и трехлетняя дочь.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что молодой человек хорошо разбирается в компьютерах и работает с ними. По его словам, все участники этой истории с мопедом — знакомые, живущие по соседству: обвиняемые — из Бибирево, потерпевшие — из Коптево. Сам Мамаев проживает в доме №30 на улице Плещеева.

В полицию с заявлением о разбое обратился друг потерпевшего, очевидец событий. Он утверждал, что инвалид-колясочник под угрозой оружия отобрал транспортное средство. Следователь возбудил уголовное дело и начал собирать доказательства. «Он так подготовил материалы дела, что у суда не было выбора, кроме как назначить реальный срок», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Адвокат Мамаева Андрей Орлов в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что не участвовал в рассмотрении дела в суде первой инстанции. Его наняли родственники Антона уже после вынесения приговора. Он вступил в дело 6 июля и обратился за помощью к правозащитникам.

«Вопрос об освобождении от наказания решается после вступления приговора в законную силу на основании уже другого медицинского заключения. Сейчас рассматривается вопрос только об изменении меры пресечения. Медики признали, что его болезнь входит в перечень заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей», — сказал Орлов.

По словам адвоката, в настоящее время его подзащитный находится в больнице при СИЗО. Ему помогает другой осужденный из отряда хозяйственного обеспечения. Антон Мамаев хотел бы лично участвовать в рассмотрении вопроса об освобождении его из-под стражи по ходатайству защиты. Адвокат отказался обсуждать приговор, заявив, что это преждевременно. Защитник намерен высказать свои доводы касательно законности и обоснованности судебного решения на заседании апелляционной инстанции.

Приговор раздора

Адвокат Алексей Мельников, комментируя РАПСИ ситуацию с Мамаевым, заявил, что суд действовал в рамках закона, причем «достаточно гуманно».

«Он не мог приговорить этого человека к штрафу или иному наказанию, так как это тяжкая статья. Действительно, если есть препятствующее исполнению наказания заболевание, которое возникло во время или после следствия, человек может получить отсрочку наказания или освобождение, но это уже решается отдельно. Необходимо признать, что лицо, даже если это инвалид, может скоординировать преступление и может его совершить. Пусть один угрожал, а другой демонстрировал реальность угрозы. Как бы негуманно это ни звучало, но суд вынес справедливый приговор», — считает он.

«Сама инвалидность не служит препятствием для отбытия наказания, у нас сидят безногие, безрукие», — заявила РАПСИ адвокат Сталина Гуревич. По ее словам, если апелляционная инстанция признает приговор законным и оставит его без изменений, то Мамаев может ходатайствовать об освобождении от отбытия наказания в связи с заболеванием.

Адвокат Рубен Маркарьян отказался комментировать суд над инвалидом, ссылаясь на профессиональный кодекс этики, который запрещает юристам высказываться по чужим делам.

«К сожалению, суд у нас настолько на сегодня исчерпал лимит доверия у народа, что, даже когда он действует в рамках закона, его действия воспринимают в штыки. У людей нет доверия к суду, хотя в данном случае очевидно, что человек, пусть и в инвалидном кресле, может совершить преступление. Итальянские боссы планировали преступления и возглавляли мафию из инвалидного кресла, и что? Сложившаяся ситуация демонстрирует только недоверие суду», — считает адвокат Маркарьян.

***

Около часа дня 19 июля стало известно, что Тимирязевский суд Москвы принял решение освободить Антона Мамаева из-под стражи. По словам адвоката Андрея Орлова, его мера пресечения изменена на подписку о невыезде; Мамаева должны выпустить из следственного изолятора «Матросская тишина» в течение нескольких часов. Как сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии, даже если апелляция признает приговор законным, Мамаев будет освобожден от наказания.

Любовь Ширижик

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