Инвалида Мамаева освободили из-под стражи

Осужденный за разбой инвалид-колясочник Антон Мамаев освобожден из-под стражи. Такое решение принял Тимирязевский суд Москвы, сообщает РИА Новости.

Мера пресечения изменена на подписку о невыезде, заявил журналистам адвокат Андрей Орлов. По его словам, Мамаева должны выпустить из следственного изолятора «Матросская тишина» в течение нескольких часов.

Как сообщили РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии, даже если апелляция признает приговор мужчине законным, он будет освобожден от наказания.

28-летний Мамаев страдает спинальной мышечной атрофией, не может ходить и не способен обслуживать себя. Как сообщалось, его вес составляет 18 килограммов.

30 июня суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору»), приговорив его к 4,5 годам колонии. После этого осужденного отправили в СИЗО. Диагноз Мамаева, по словам представителей суда, не входит в перечень болезней, освобождающих от реального тюремного срока. Спустя неделю мужчину перевели в больницу для обследования.