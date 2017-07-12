Москалькова посетила осужденного за разбой колясочника Мамаева

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила осужденного за организацию разбоя инвалида-колясочника Антона Мамаева. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Посетила Антона Мамаева. Намерена ходатайствовать об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью», — написала омбудсмен.

11 июля в пресс-службе Тимирязевского суда Москвы, который вынес приговор Мамаеву, сообщили, что статья, по которой инвалида признали виновным, не предполагает мер наказания, не связанных с лишением свободы. При этом подчеркивалось, что вина доказана показаниями свидетелей и потерпевших, а также кадрами с камер видеонаблюдения. Диагноз Мамаева, по словам представителей суда, не входит в перечень болезней, освобождающих от реального тюремного срока.

10 июля в ФСИН заявили, что принимают меры для освобождения Мамаева из СИЗО.

Мамаеву 28 лет. Он страдает спинальной мышечной атрофией, не может ходить и не способен обслуживать себя. Вес мужчины составляет 18 килограммов. 30 июня суд признал Мамаева виновным по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). После этого мужчину отправили в СИЗО «Матросская тишина».

По данным СМИ, Мамаева обвинили в разбое с угрозой применения насилия. Следствие утверждает, что он встретился с бывшим сотрудником спецназа под предлогом покупки мотороллера и похитил транспортное средство для дальнейшей перепродажи. Сопровождающего, который вез инвалидную коляску, признали соучастником и осудили на три года.