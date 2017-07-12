Медосвидетельствование осужденного за разбой колясочника продлится пять дней

Инвалид-колясочник Антон Мамаев, приговоренный к 4,5 годам колонии за организацию разбойного нападения, будет находиться на медицинском освидетельствовании примерно пять дней. Об этом во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации заявил министр юстиции России Александр Коновалов, передает РИА Новости.

По словам главы Минюста, за это время специалисты выяснят, может ли Мамаев находиться в месте лишения свободы.

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11 июля в Тимирязевскм суде Москвы, который вынес приговор Мамаеву, пояснили, что статья, по которой мужчина осужден, не предполагает вариантов наказания, не связанных с лишением свободы. При этом в суде подчеркнули, что диагноз Мамаева не входит в перечень заболеваний, освобождающих от реального срока, а его вина подтверждается, в частности, показаниям потерпевших, свидетелей, записями камер наблюдения.

Мамаев был отправлен на медицинское освидетельствование 11 июля. В тот же день Генпрокуратура пообещала разобраться в ситуации. Днем ранее в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что принимают меры для освобождения мужчины из следственного изолятора.

30 июня 28-летний Мамаев, который страдает спинальной мышечной атрофией и не способен самостоятельно передвигаться и обслуживать себя, был признан виновным по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). После этого его отправили в СИЗО «Матросская тишина».