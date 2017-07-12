ФСИН назвала сроки освидетельствования осужденного за разбой колясочника

Медицинское освидетельствование осужденного за разбой инвалида-колясочника Антона Мамаева завершится 14 июля. После этого будет подготовлено заключение, на основании которого суд рассмотрит возможность его дальнейшего содержания в СИЗО. Об этом в среду, 12 июля, сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По информации ведомства, экспертиза проводится в городской клинической больнице №20.

Ранее министр юстиции России Александр Коновалов заявил, что медицинское освидетельствование продлится пять дней, и за это время специалисты выяснят, может ли мужчина находиться в местах лишения свободы.

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Мамаев был отправлен на медицинское освидетельствование 11 июля. В этот же день пресс-служба Тимирязевского суда Москвы, который вынес приговор Мамаеву, сообщила, что статья, по которой инвалида признали виновным, не предполагает мер наказания, не связанных с лишением свободы. При этом подчеркивалось, что вина доказана показаниями свидетелей и потерпевших, а также кадрами с камер видеонаблюдения. Диагноз Мамаева, по словам представителей суда, не входит в перечень болезней, освобождающих от реального тюремного срока.

10 июля во ФСИН заявили, что принимают меры для освобождения Мамаева из СИЗО.

Мамаеву 28 лет. Он страдает спинальной мышечной атрофией, не может ходить и не способен обслуживать себя. 30 июня суд признал его виновным по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). После этого мужчину отправили в СИЗО «Матросская тишина».

По данным СМИ, Мамаева обвинили в разбое с угрозой применения насилия. Следствие утверждает, что он встретился с бывшим сотрудником спецназа под предлогом покупки мотороллера и похитил транспортное средство для дальнейшей перепродажи. Сопровождающего, который вез инвалидную коляску, признали соучастником и осудили на три года.