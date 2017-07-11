Генпрокуратура заинтересовалась приговором обездвиженному инвалиду за разбой

Генеральная прокуратура России разберется в ситуации с решением суда, по которому инвалид первой группы был осужден за вооруженный разбой на 4,5 года колонии. Об этом заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, передает РИА Новости.

10 июля стало известно о вынесенном московским Тимирязевским районным судом приговоре москвичу Антону Мамаеву, страдающему спинальной мышечной атрофией. Не способный самостоятельно передвигаться и питаться, инвалид был осужден на 4,5 года колонии по обвинению в разбое.

После оглашения приговора его отправили в «Матросскую тишину». «Изучаем решение суда. Будем детально разбираться», — сообщил Куренной.

Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, что принимают меры для освобождения из СИЗО практически обездвиженного инвалида. Ведомство направило Мамаева в больницу на медицинское освидетельствование, чтобы решить вопрос о возможности дальнейшего содержания его в условиях следственного изолятора.