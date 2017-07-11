Суд разъяснил суровость приговора инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву

Суд был не вправе назначать наказание, не связанное с лишением свободы, за разбойное нападение, совершенное группой лиц. Об этом заявила РИА Новости пресс-секретарь Тимирязевского суда Москвы Мария Прохорычева, комментируя приговор по делу инвалида Антона Мамаева.

По ее словам, санкция части 2 статьи 162 УК РФ «безальтернативна, а вопрос, освобождать ли того или иного больного человека от колонии, решаются не судом, а Федеральной службой исполнения наказаний».

При назначении обвиняемому наказания суд принял во внимание, что его заболевание не включено в перечень заболеваний, освобождающих от реального срока тяжелобольных людей.

В суде подчеркнули, что вина Мамаева в организации разбоя доказана показаниями потерпевших и свидетелей, видеозаписью с камер наблюдения и другими данными, собранными в ходе расследования.

Приговор обжалован адвокатом осужденного.

Ранее 11 июля Генпрокуратура пообещала разобраться в ситуации. В тюремном ведомстве сообщили о направлении Мамаева в больницу на медицинское освидетельствование, чтобы решить вопрос о возможности дальнейшего содержания его в условиях следственного изолятора.

10 июля стало известно о приговоре москвичу Антону Мамаеву, страдающему спинальной мышечной атрофией. Не способный самостоятельно передвигаться и питаться, инвалид был осужден на 4,5 года колонии за вооруженный разбой. После оглашения приговора его отправили в «Матросскую тишину».