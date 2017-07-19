Осужденный за разбой инвалид Мамаев решил добиваться полного оправдания

Защита намерена доказать невиновность инвалида первой группы Антона Мамаева, осужденного за разбой на 4,5 года колонии и освобожденного из-под стражи. Об этом в среду, 19 июля, заявил его адвокат Андрей Орлов у здания СИЗО «Матросская тишина», передает «Интерфакс».

«Мой доверитель полностью отрицает свою вину. Наша первостепенная задача — доказать необоснованность и незаконность приговора в части того, в чем его признали виновным. Отмечу, что прокуратура также сочла приговор незаконным и обжаловала его», — сказал он.

По словам Орлова, в настоящий момент состояние его подзащитного нормальное.

«Сегодня в течение часа Антон покинет изолятор на специальном транспорте. Дожидаться апелляции он будет дома», — указал адвокат.

Кроме того, Орлов отметил, что освободил Мамаева тот же судья, который взял его под стражу.

Также защитник указал, что если апелляционная инстанция признает приговор законным, то по медицинским основаниям и согласно постановлению правительства он будет освобожден от отбывания наказания.

Материалы по теме Под шумок на волю Суд освободил из СИЗО осужденного за разбой инвалида Мамаева

Ранее 19 июля Тимирязевский суд Москвы на выездном заседании в «Матросской тишине» принял решение об изменении меры пресечения осужденному инвалиду. Мамаева освободили из СИЗО под подписку о невыезде. Дата рассмотрения апелляционной жалобы и представления прокуратуры на приговор пока не назначена.

28-летний Мамаев страдает спинальной мышечной атрофией, не может ходить и не способен обслуживать себя. Как сообщалось, его вес составляет 18 килограммов.

30 июня суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору»), приговорив его к 4,5 годам колонии. После этого осужденного отправили в СИЗО. Диагноз Мамаева, по словам представителей суда, не входит в перечень болезней, освобождающих от реального тюремного срока. Спустя неделю мужчину перевели в больницу для обследования.