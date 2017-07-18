Суд назначил дату рассмотрения вопроса об освобождении инвалида Мамаева

Тимирязевский суд Москвы 19 июля рассмотрит вопрос об освобождении из СИЗО инвалида-колясочника Антона Мамаева, осужденного за разбой и приговоренного к 4,5 годам заключения. Об этом «Ленте.ру» сообщил его адвокат Андрей Орлов.

По его словам, выездное судебное заседание пройдет в изоляторе «Матросская тишина».

17 июля ФСИН передала в суд медицинское заключение о наличии у осужденного Мамаева заболевания, препятствующего нахождению его под стражей. Для ухода за инвалидом первой группы в больнице при «Матросской тишине» закреплен осужденный отряда хозяйственного обеспечения СИЗО, указали в тюремной ведомстве.

Дата рассмотрения апелляционной жалобы и представления прокуратуры на приговор пока не назначена.

28-летний Мамаев страдает спинальной мышечной атрофией, не может ходить и не способен обслуживать себя. По сообщению Национальной службы новостей (НСН), его вес составляет 18 килограммов.

30 июня суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). После этого его отправили в СИЗО. Диагноз Мамаева, по словам представителей суда, не входит в перечень болезней, освобождающих от реального тюремного срока.