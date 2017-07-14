В аппарате Москальковой приговор инвалиду-колясочнику сравнили со смертным

Наказание, связанное с лишением свободы на 4,5 года, вынесенное в общем порядке инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву, в аппарате уполномоченного по правам человека в России означало «фактически смертный приговор». Об этом в пятницу, 14 июля, «Ленте.ру» заявил исполняющий обязанности управляющего делами омбудсмена Иван Соловьев.

«При вынесении приговора не было учтено состояние здоровья подсудимого Мамаева, его неспособность себя обслуживать, прогрессирующий характер заболевания. Оно входит в перечень заболеваний, являющихся основанием для освобождения в связи с тяжелой болезнью», — сказал Соловьев.

По его словам, не рассматривая на данном этапе законность и обоснованность вынесенного инвалиду приговора, учитывать его состояние здоровья было просто необходимо с позиции гуманизма, используя альтернативные меры пресечения и наказания.

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«Уполномоченный по правам человека в России направила обращение к Директору ФСИН России Геннадию Корниенко с просьбой ускорить проведение медицинского освидетельствования Мамаева; кроме того, обращение направлено председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой с просьбой рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения Мамаеву до вступления приговора в законную силу и рассмотрения дела в кассации. Дальнейшее развитие ситуации находится на контроле уполномоченного по правам человека в России», — отметил Иван Соловьев.

13 июля стало известно, что прокуратура опротестовала приговор Антону Мамаеву. Надзорное ведомство попросило суд отменить приговор, направить дело на пересмотр, а фигуранта освободить из-под стражи.

28-летний мужчина страдает спинальной мышечной атрофией, не может ходить и не способен обслуживать себя. По сообщению Национальной службы новостей (НСН), его вес составляет 18 килограммов. 30 июня суд признал Мамаева виновным по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). После этого мужчину отправили в СИЗО «Матросская тишина». В настоящее время Мамаев проходит медицинскую экспертизу в городской клинической больнице №20.

Следствие утверждает, что Мамаев встретился с бывшим сотрудником спецназа под предлогом покупки мотороллера и похитил транспортное средство для дальнейшей перепродажи. Сопровождающего, который вез инвалидную коляску, признали соучастником и осудили на три года.