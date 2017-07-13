Прокуратура опротестовала приговор инвалиду-колясочнику за разбой

Прокуратура опротестовала приговор инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву, осужденному на 4,5 года колонии за вооруженный разбой. Об этом в четверг, 13 июля, сообщили РИА Новости в Тимирязевском суде Москвы, куда поступил протест.

Надзорное ведомство просит отменить приговор, направить дело на пересмотр, а фигуранта освободить из-под стражи. Дата рассмотрения представления пока не назначена, добавили в суде.

12 июля Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что медицинское освидетельствование Мамаева завершится 14 июля. После этого будет подготовлено заключение, на основании которого суд рассмотрит возможность его дальнейшего содержания в СИЗО. Экспертиза проводится в городской клинической больнице №20.

В Тимирязевском суде после вынесения приговора пояснили, что статья, по которой инвалида признали виновным, не предполагает мер наказания, не связанных с лишением свободы. При этом подчеркивалось, что вина доказана показаниями свидетелей и потерпевших, а также кадрами с камер видеонаблюдения. Диагноз Мамаева, по словам представителей суда, не входит в перечень болезней, освобождающих от реального тюремного срока.

Материалы по теме Побыть в тишине Монолог надзирателя о знаменитой «Матроске»

28-летний мужчина страдает спинальной мышечной атрофией, не может ходить и не способен обслуживать себя. По сообщению Национальной службы новостей (НСН), его вес составляет 18 килограммов. 30 июня суд признал Мамаева виновным по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). После этого мужчину отправили в СИЗО «Матросская тишина».

Следствие утверждает, что Мамаев встретился с бывшим сотрудником спецназа под предлогом покупки мотороллера и похитил транспортное средство для дальнейшей перепродажи. Сопровождающего, который вез инвалидную коляску, признали соучастником и осудили на три года.