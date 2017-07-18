Посетивший инвалида Мамаева в СИЗО адвокат рассказал о его состоянии

Осужденный за разбой инвалид-колясочник Антон Мамаев вернулся в больницу при СИЗО «Матросская тишина». Об этом во вторник, 18 июля, сообщил «Ленте.ру» его адвокат Андрей Орлов после посещения своего подзащитного в изоляторе.

«Ему помогает другой осужденный из отряда хозяйственного обеспечения», — сказал он. По словам юриста, Мамаев хотел бы лично участвовать в рассмотрении вопроса об освобождении его из-под стражи по ходатайству защиты.

«Вопрос об освобождении от наказания решается уже после вступления приговора в законную силу на основании уже другого медицинского заключения. Сейчас рассматривается вопрос только об изменении меры пресечения. Медики признали, что его болезнь входит в перечень заболеваний, которые препятствуют содержанию под стражей», — пояснил Орлов.

Он указал, что не участвовал в рассмотрении дела в суде первой инстанции. Его наняли родственники Мамаева уже после вынесения приговора. Адвокат вступил в дело 6 июля и обратился за помощью к правозащитникам.

Орлов отказался обсуждать приговор, заявив, что это преждевременно. Защитник намерен высказать свои доводы касательно законности и обоснованности судебного решения на заседании апелляционной инстанции.

Тимирязевский суд рассмотрит вопрос об освобождении Мамаева из-под стражи в закрытом режиме, сообщила «Ленте.ру» представитель суда Мария Прохорычева. По ее словам, состояние здоровья является тайной, охраняемой законом. Кроме того, заседание пройдет на режимном объекте.

Ранее 18 июля стало известно, что 19 июля на территории Матросской тишины пройдет выездное заседание Тимирязевского суда Москвы, который рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения Мамаеву.

Дата рассмотрения апелляционной жалобы и представления прокуратуры на приговор пока не назначена.

28-летний Мамаев страдает спинальной мышечной атрофией, не может ходить и не способен обслуживать себя. По сообщению Национальной службы новостей (НСН), его вес составляет 18 килограммов.

30 июня суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). После этого его отправили в СИЗО. Диагноз Мамаева, по словам представителей суда, не входит в перечень болезней, освобождающих от реального тюремного срока.

