Суд в течение трех дней рассмотрит вопрос об освобождении инвалида Мамаева

В Тимирязевский суд Москвы поступило медицинское заключение о наличии у инвалида Антона Мамаева заболевания, препятствующего нахождению его под стражей. Об этом в понедельник, 17 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Документ предоставила администрация СИЗО «Матросская тишина», где в настоящее время находится осужденный за вооруженный разбой.

Дата рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения Мамаеву в связи с установленным у него тяжелым заболеванием пока не назначена, указали в суде, добавив, что в соответствии с законом решение об изменении меры пресечения принимается не позднее трех суток со дня поступления медицинского документа в суд.

Также пока не назначены заседания по рассмотрению апелляционной жалобы и представления прокуратуры на приговор.

Ранее 17 июля Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о завершении медицинского освидетельствования Мамаева. Его вернули в больницу при СИЗО «Матросская тишина», где для ухода за ним закреплен осужденный отряда хозяйственного обеспечения учреждения.

28-летний Мамаев страдает спинальной мышечной атрофией, не может ходить и не способен обслуживать себя. По сообщению Национальной службы новостей (НСН), его вес составляет 18 килограммов.

30 июня суд признал мужчины виновным по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). После этого мужчину отправили в СИЗО. Диагноз Мамаева, по словам представителей суда, не входит в перечень болезней, освобождающих от реального тюремного срока.