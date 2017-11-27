Подполковник полиции избил гаишника из-за пьяной подруги

В Уфе 46-летний подполковник полиции избил сотрудника ГИБДД, пытаясь освободить от наказания задержанную за вождение в нетрезвом виде подругу. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по республике Башкортостан.

Инцидент произошел ночью 7 октября. По версии следствия, инспектор ГИБДД остановил автомобиль Kia Rio, за рулем которого находилась пьяная женщина. Она позвонила своему знакомому, который оказался бывшим оперуполномоченным. Он приехал на место задержания и потребовал от гаишника прекратить оформление административного правонарушения по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения»).

«Получив отказ, нанес удар коленом в область паха 35-летнему сотруднику полиции, чем причинил телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»). Расследование продолжается.



