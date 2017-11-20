В Сургуте дважды пойманный пьяным за рулем священник стал уголовником

В Сургуте дважды задержанного за езду в пьяном виде священника привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал его виновным по статье о нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Также суд лишил священника прав на два с половиной года.

Дело на сургутского иерея завели в начале октября. В сентябре священника задерживали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина ездил по городу на Nissan, вилявшем под его управлением из стороны в сторону. Полицейским он представился иереем Дарием Иоанном и пытался оказать им сопротивление. Сообщалось, что священник также пытался заплатить сотрудникам ГИБДД взятку.

Ранее иерея уже подвергали административному наказанию за аналогичное правонарушение, его лишали прав на полтора года.