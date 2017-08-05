Священник уехал в монастырь и нашелся в витебском притоне с проститутками

В Витебске при штурме притона с проститутками был задержан батюшка из храма святых апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленинградской области. По информации 47news, при отъезде 2 августа отец Николай (в миру Николай Киреев) рассказал служителям храма в поселке имени Морозова, что собирается посетить монастырь в подмосковной Истре.

При этом своей жене 39-летний священнослужитель ничего не сообщил, и та 4 августа обратилась с заявлением о пропаже супруга в полицию. С ее слов, мужчина был одет в темную одежду, при себе имел рюкзак-котомку с вещами и провиантом, а также немного денег.

Материалы по теме «Дело глубоко личное» Юрист из Тольятти требует легализовать проституцию и сутенерство

Полицейские выяснили, что Киреева задержали в белорусском Витебске. В областном управлении Следственного комитета Белоруссии 47news рассказали, что батюшка был задержан в ходе облавы на притон, где в тот момент находились проститутки, при этом священник был не посетителем. «Все, что мы пока услышали, это слова "он собирался вывезти в город Санкт-Петербург женщин"», — пишет издание.

Также ресурс уточняет, что белорусские следователи собираются возбудить в отношении мужчины уголовное дело по части 2 статьи 171 УК республики («Использование занятия проституцией или создание условий для занятия проституцией, сопряженное с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией»). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет и конфискация имущества.