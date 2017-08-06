Задержанный в витебском притоне священник оказался сутенером

Задержанный в Витебске гражданин России подозревается в сутенерстве. Об этом в Facebook сообщила официальный представитель областного управления Следственного комитета Белоруссии Светлана Сахарова.

Она уточнила, что в отношении 39-летнего мужчины возбуждено дело по статье об организации занятия проституцией, сопряженной с вывозом предполагаемых проституток за границу. «Основанием послужили материалы, поступившие от сотрудников по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле людьми органов внутренних дел Витебска», — написала представитель белорусского СК.

5 августа издание 47news сообщило, что в Витебске при штурме притона с проститутками был задержан батюшка из Ленинградской области России. При отъезде из своего храма 2 августа он рассказал, что собирается посетить монастырь в Подмосковье. Своей жене отец Николай (в миру Николай Киреев) ничего не сообщил, и та через несколько дней обратилась в полицию.

Выяснилось, что Киреев находится в Витебске. В белорусском СК отмечали, что священнослужителя задержали в ходе облавы на притон с проститутками, при этом мужчина был не клиентом. «Все, что мы пока услышали, это слова "он собирался вывезти в город Санкт-Петербург женщин"», — писало 47news.