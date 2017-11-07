Сбитая пьяным священником в Шуе велосипедистка умерла

В Ивановской области скончалась сбитая пьяным священником в Шуе велосипедистка. Появившуюся в местных СМИ информацию об этом подтвердил во вторник, 7 ноября, РИА Новости пресс-секретарь Кинешемской епархии Андрей Ефанов.

«Это правда. Епархия финансово, естественно, оплатит похороны и текущие расходы, связанные с ее смертью», — отметил он.

Представители Русской православной церкви собираются встретиться с родственниками погибшей, чтобы поговорить «о вопросах компенсации».

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В пресс-службе епархии также заявили, что виновник ДТП выпил лишь стакан вина в гостях и сел за руль, решив, что протрезвел.

По данным портала ivday.ru, мужчина теперь находится под следствием. Он навестил пострадавшую в больнице и просил у нее прощения

Ранее сообщалось, что 26 октября настоятель Предтеченского храма села Парское Кинешемской епархии иеромонах Протолеон (Белозерцев), двигаясь на машине Nissan Primera по улице Свердлова, сбил выехавшую на велосипеде со двора 55-летнюю женщину. В отношении священнослужителя составили несколько административных протоколов, а пострадавшую доставили в центральную районную больницу.