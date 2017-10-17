Бывшего майора полиции осудили за пьяное ДТП с погибшей семьей священника

В Пушкино (Московская область) осудили бывшего майора полиции Юрия Иванова за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погибли четыре человека. Об этом во вторник, 17 октября, «Ленте.ру» сообщила Евгения Кирюшина, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«Иванов признан виновным в аварии. Ему назначено наказание в виде шести лет колонии-поселения. Осужденный дополнительно лишен права управления транспортными средствами на три года», — сказала Кирюшина.

Материалы по теме В кювет с большого бодуна Как пьяный полицейский в Подмосковье стал причиной смерти семьи диакона

26-летний Иванов — бывший сотрудник отдела полиции города Ивантеевка межмуниципального управления МВД России «Пушкинское» — был арестован 26 сентября 2016 года. Он отказался давать показания, сославшись на статью 51 Конституции («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого»).

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

ДТП произошло в Подмосковье утром 24 сентября 2016 года. Иванов находился за рулем Mercedes, когда столкнулся с автомобилем Suzuki под управлением священника Воскресенского собора города Тутаева Алексея Шумилина. От полученных травм на месте аварии скончался сам Шумилин, его беременная жена, мать и двухмесячная дочь.

Впоследствии в ГУ МВД сообщили, что виновник аварии, а также его руководители — начальник отдела полиции и заместитель начальника — уволены из правоохранительных органов.

