Пьяный священник сбил пенсионерку-велосипедистку в Шуе

Священник за рулем автомобиля Nissan Primera сбил 55-летнюю велосипедистку в Шуе Ивановской области. Пострадавшую доставили в больницу с травмами головы, сообщает местный информационный портал «Кинешемец.ru».

Инцидент произошел вечером 26 октября. Церковный служитель двигался по улице Свердлова. Женщина выехала на дорогу со двора и угодила под колеса его машины.

По информации издания, автомобилем управлял настоятель Предтеченского храма села Парское Кинешемской епархии иеромонах Протолеон (Белозерцев), и в момент ДТП он был пьян.

В отношении нарушителя составлено несколько административных протоколов.

В конце сентября в Сургуте оштрафовали священника, которого выловили сотрудники ДПС, так как тот сел за руль в нетрезвом состоянии. Штраф с него взыскали за то, что он оказал стражам порядка активное сопротивление при задержании.