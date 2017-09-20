Священника из Сургута оштрафовали на тысячу рублей за пьяный дебош

Задержанного за езду в нетрезвом виде священнослужителя из Сургута оштрафовали на тысячу рублей. Об этом РИА Новости сообщила представитель Сургутского городского суда Диана Андреева в среду, 19 сентября.

Собеседница агентства пояснила, что штраф выписали за неповиновение требованию сотрудника полиции при составлении протокола (статья 19.3 КоАП РФ). Она добавила, что священник признал факт правонарушения и «раскаялся в содеянном». Однако на сайте суда пока нет информации о приговоре по данной статье.

Ранее, 18 сентября, в СМИ появилось видео задержания нетрезвого служителя церкви дорожно-патрульной службой Сургута. Мужчина передвигался по улицам города на иномарке и вилял из стороны в сторону. Он представился инспекторам иереем Дарием Иоанном и пытался оказать сопротивление, поэтому патрульным пришлось надеть на него наручники. Автор ролика добавил, что священник пробовал решить вопрос деньгами, но получил отказ.

По информации сайта Ханты-Мансийской епархии, иерею Дарию Иоанну 38 лет, он служит клириком в храме в честь великомученика Георгия Победоносца Сургута. Титул он получил в 2001 году от митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира (Кантаряна). В 2004 году священник окончил Кишиневскую духовную академию.