Против устроившего на дороге дебош священника в Сургуте возбудили уголовное дело

В отношении жителя Сургута, которого полицейские остановили 17 сентября за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено уголовное дело, так как ранее он подвергался административному наказанию за такое же нарушение. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В отношении водителя Nissan 1979 года рождения были составлены административные протоколы по части1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», части 2 статьи 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения» и статье 12.6 КоАП «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов».

На нарушителя наложили два штрафа по тысяче рублей и штраф в 500 рублей соответственно.

В связи с тем, что ранее гражданин был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1,5 года, было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

18 сентября в СМИ появилось видео задержания нетрезвого служителя церкви. Мужчина передвигался по улицам города на иномарке и вилял из стороны в сторону. Он представился инспекторам иереем Дарием Иоанном и пытался оказать сопротивление, поэтому патрульным пришлось надеть на него наручники. Автор ролика добавил, что священник пробовал решить вопрос деньгами, но получил отказ.

По информации сайта Ханты-Мансийской епархии, иерей служит клириком в храме в честь великомученика Георгия Победоносца Сургута. Титул он получил в 2001 году от митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира (Кантаряна). В 2004 году священник окончил Кишиневскую духовную академию.