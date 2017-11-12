Россия
 

Пьяные полицейские устроили дебош у стриптиз-клуба

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: Блокнот Волгоград / YouTube

На выходе из волгоградского стриптиз-клуба полицейские из Саратова устроили пьяный дебош. Это произошло около пяти утра на выходе из заведения с названием «69» на улице Глубокоовражная, сообщает «Блокнот Волгограда».

Всю ночь двое сотрудников МВД, не будучи при исполнении, выпивали в компании волгоградских стриптизерш. Когда полицейские получили счет на 10 тысяч рублей, они возмутились, заявив, что «на столько они не нагуляли», и отказались платить.

Администратор стриптиз-клуба вызвал охранников, а затем Росгвардию. Полицейских доставили в одно из волгоградских ОВД.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Полицейские устроили пьяный дебош в стриптиз-клубе Волгограда
Балуев высказался о «пьяном дебоше» в аэропорту Калининграда
Российский хоккеист устроил дебош в московском ресторане
Последние новости
Сборная России по хоккею обыграла чехов
Пьяные полицейские устроили дебош у стриптиз-клуба
Подмосковного борца с коррупцией задержали за подлог ради улучшения показателей
Женские стоны вторглись в прямой эфир «Би-би-си»
Сириец изнасиловал пони в детском зоопарке в Берлине
Гидрометцентр объяснил позднюю зиму в Москве  
Умер бывший солист и балетмейстер Большого театра
Другие материалы рубрики
Россия15:2011 ноября
Дональд Трамп и Владимир Путин

Этот неловкий момент

Встреча Путина с Трампом и сорвалась, и состоялась
13:57Сегодня

Мужчина в Адлере попытался поджечь себя

21:0110 ноября

Будущих «Лидеров России» проверят на управленческий потенциал и знание географии

12:12Сегодня

Женщина с двумя детьми выпрыгнула из горящей квартиры в Анадыре

Россия00:06 7 ноября

Разборки на костях

В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
15:16Сегодня

Кремль обвинил американцев в отсутствии гибкости

17:3611 ноября

Собчак освистали на митинге

11:2910 ноября

Российский педагог ударил школьника учебником по духовно-нравственной культуре

Россия00:1626 октября

«Выдали в коробочке. Похоронили сами»

Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
12:44Сегодня

Мародер пытался украсть вещи жильцов взорванного дома в Ижевске

16:1411 ноября

В ЯНАО объяснили покупку унитаза за 8 миллионов рублей из бюджета

06:1710 ноября

Российских студентов перед ЧМ-2018 выселят из общежитий

Россия
Дональд Трамп и Владимир ПутинЭтот неловкий момент
Встреча Путина с Трампом и сорвалась, и состоялась
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
Тусклое золото
Тлен и разруха древнерусских городов
Мужчина в Адлере попытался поджечь себя
Многоэтажный дом рухнул в Ижевске
Из-под завалов доносятся крики
Женщина с двумя детьми выпрыгнула из горящей квартиры в Анадыре
Кремль обвинил американцев в отсутствии гибкости
Все материалы
Мир
Обкашлял вопросики
Трамп покормил рыбок в Азии и попробовал изменить мир
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Хозяева приехали
Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
Сириец изнасиловал пони в детском зоопарке в Берлине
Российского моряка нашли мертвым на грузовом корабле в Японии
Терезу Мэй попросили уйти
Боевики ИГ превратили в кладбище бывшую базу США в Ираке
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
На Украине предложили прекратить транспортное сообщение с Россией
Киев обвинил Россию в перекраске войск
Плотницкий потребовал слушать его и нашел два пути для ЛНР
В ЛНР распечатают золотую жилу
Все материалы
Экономика
Цепануло
Всего одно слово поднимает людям зарплаты и делает компании дороже
Фонд Игоря Чайки построит новые здания для кадетского корпуса на Кубани
Отель бывшего владельца Черкизовского рынка обесточили и разграбили
Прохожий нашел биткоин
Сбербанк признался в массовой скупке видеокарт
Эксперт ВШЭ усомнился в профессионализме сотрудников ФАС из-за билетов на поезда
Ротшильды взялись за «Нафтогаз»
Все материалы
Силовые структуры
Парни из стали
Окраины Москвы 90-х держала жестокая и циничная банда
С большой дхармой
Тренер по йоге годами завлекал учеников в порносекту
Мара Багдасарян«Если Мара неправа, отец ее наказывает»
Стритрейсерша Багдасарян не считает себя виноватой и хочет вернуть права в суде
Мужчина в маске потерпел фиаско при попытке ограбить банк в Москве
Подмосковного борца с коррупцией задержали за подлог ради улучшения показателей
Подозреваемый рассказал об умышленном подрыве дома в Ижевске
Обвиняемый в подрыве дома в Ижевске частично признал вину и арестован
Все материалы
Наука и техника
Навалили пафоса
Американцы победили нацистов с ППШ, а вы и не знали! Обзор Call of Duty: WWII
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Каша в голове
Какие смертоносные паразиты скрываются в мозге человека
Нейросеть «открыла» рыбу под названием кубинская армированная кошка
Камера утонула в лаве и продолжила работать
Экипажу МКС привезут кишечную палочку
В России изготовили первые комплексы «Панцирь-СМ»
Все материалы
Спорт
Явление Месси
Почему матч России и Аргентины в обновленных «Лужниках» запомнится надолго
НеймарЗадний ход
Неймар получает 100 тысяч евро в день, но все равно хочет сбежать из ПСЖ
«Глушаков отнял мяч у Месси, можно карьеру завершать»
Фанаты высмеяли поражение России от Аргентины
Сборная России по хоккею обыграла чехов
Родченков анонсировал новые данные о допинге в России
Орловский прервал серию из поражений в UFC
Тренер прокомментировал смерть российского бейсджампера Розова
Все материалы
Культура
Сегодня мы с тобой толкуем
Кто и зачем придумал языки «Игры престолов»
Секреты Лос-Анджелеса: Голливуд повернулся к Спейси задом
Обвинения в педофилии, изнасилованиях и эксгибиционизме разрушили карьеру актера
«Приходится натягивать чужую шкуру»
Режиссер «Зоологии» о Немцове, патриархе и кабзде независимому кино в России
Умер бывший солист и балетмейстер Большого театра
Звезда сериала «Стартрек» отверг обвинения в сексуальном насилии
Луи Си Кей отреагировал на обвинения в домогательствах
Фигуру Гитлера убрали из экспозиции музея в Индонезии
Все материалы
Интернет и СМИ
«Либо ты зайцев ***, либо они тебя»
Гнойный унижает Киркорова и рэперов, но получает в обратку
«Я выбираю жить в кайф»
Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев
«Самое вредное — это жизнь. От нее все умирают»
Михаил Задорнов — о женщинах, России и придурках
Оператор Yota сообщил о проблемах со связью и интернетом
Пьяный американец позабавил пользователей сети желанием управиться с телефоном
Российские знаменитости рассказали о влиянии Задорнова на них и на Россию
Телеведущего Бориса Ноткина нашли мертвым в Подмосковье
Все материалы
Ценности
Часы Joker мануфактуры Konstantin ChaykinТочка отсчета
Сколько стоят самые редкие часы в мире
Демократичные часы ушли с молотка в 100 раз дороже эстимейта
Сноубордическая куртка, штаны, шапка, перчатки, маска и рюкзак Quiksilver, сноуборд Lib Tech, крепления Union «Я бы хотел увидеть мир, которым управляют женщины»
Лучший сноубордист мира о страхах, любви и квантовой физике
Бриллианты звезды «Мулен Руж» оценили в 1,5 миллиона долларов
Trussardi оформит элитный спа-центр на Ставрополье
Любителям выпить предложили уродливый свитер с карманом под бутылку
Редкие Air Jordan 11 продали за 23 тысячи долларов
Все материалы
Путешествия
Кто там шхерится
Россияне рвутся в Карелию помолиться и отведать калитку
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
На Багамах обнаружили отель для тучных туристов
Владелец 800 квартир в Лондоне заработал на туристах миллиард рублей
Мэр Венеции назвал прожорливых британцев крохоборами
Для россиян введут безвизовый режим со странами Латинской Америки
TripAdvisor расскажет об изнасилованиях туристов в отелях
Все материалы
Из жизни
«Меня били, грабили, гоняли»
Американские бомжи страдают от воров, родителей и любимых
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Юра, мы все закопали
Советская молодежь мечтала о чудо-таблетках и космосе, но не сложилось
Писательница поведала о тайных желаниях своих 10 тысяч секс-партнеров
«Живое ископаемое» поймали в Португалии
Работник метро Нью-Йорка избил пассажира на камеру
Абэ пошел играть в гольф с Трампом и завалился в яму
Все материалы
Отечественные машины, громившие в гонках иномарки
11 автомобилей из СССР, успешно выступавших в автогонках
Уже не MINI
Длительный тест кроссовера MINI Countryman: стоимость владения и конкуренты
Самые продаваемые машины России
25 самых популярных автомобилей на российском рынке
Озверинотерапия
Первый в России тест самого быстрого кроссовера в мире – Mercedes-AMG GLC 63 S
Самая мощная BMW M3 проехала Нюрбургринг как Porsche Panamera Turbo
Показаны фотографии интерьера нового Mercedes-Benz G-Class
Компания Infiniti подправила внешность внедорожнику QX80
Все материалы
«Вайнштейн — просто зайка по сравнению с нашими лесбиянками»
Студентка сняла жилье и попала в секс-рабство
Вечер в хату
Россиянин помог бабушке и прославился на всю страну
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Жительница Иркутска погибла при попытке забросать соседей бутылками
Самым удобным для автомобилистов городом оказался Грозный
В России установлен исторический минимум ипотечных ставок
Все материалы