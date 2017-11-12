Пьяные полицейские устроили дебош у стриптиз-клуба

Видео: Блокнот Волгоград / YouTube

На выходе из волгоградского стриптиз-клуба полицейские из Саратова устроили пьяный дебош. Это произошло около пяти утра на выходе из заведения с названием «69» на улице Глубокоовражная, сообщает «Блокнот Волгограда».

Всю ночь двое сотрудников МВД, не будучи при исполнении, выпивали в компании волгоградских стриптизерш. Когда полицейские получили счет на 10 тысяч рублей, они возмутились, заявив, что «на столько они не нагуляли», и отказались платить.

Администратор стриптиз-клуба вызвал охранников, а затем Росгвардию. Полицейских доставили в одно из волгоградских ОВД.