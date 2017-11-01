Балуев высказался о «пьяном дебоше» в аэропорту Калининграда

Российский актер Александр Балуев назвал недоразумением инцидент в аэропорту Калининграда. Его слова в среду, 1 ноября, передает РИА Новости.

Артист отказался опровергать сообщения, что его не пустили на борт рейса Калининград — Москва из-за пьяного дебоша: «Мне опровержения никакие не нужны. Произошло какое-то недоразумение, которое почему-то раздувается в прессе».

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Балуев добавил, что уже находится в Москве.

Актера 31 октября не пустили в самолет, поскольку, по словам сотрудников калининградского аэропорта Храброво, он был пьян и нецензурно ругался при пассажирах, среди которых находились 40 детей. Директор Балуева Ольга Матвейчук заявила, что он просто опоздал на рейс, отметив, что артист более года не употребляет алкоголь, за исключением вина.

Александр Балуев известен по таким фильмам, как «Мусульманин», «Миротворец», «Затворник», «Антикиллер» и «Турецкий гамбит».