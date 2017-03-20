Актер из фильма «Апокалипсис» арестован за пьяный дебош в казино

Американский актер Руди Янгблад, известный по главной роли в фильме Мела Гибсона «Апокалипсис» 2006 года, устроил пьяный дебош в казино в Майами, США. Артист был арестован, передает TMZ.

По информации портала, Янгблад оскорблял и угрожал игрокам в покер в казино Миккосуки. Из-за вызывающего поведения пьяного актера охранникам заведения пришлось вызвать полицию.

Помимо «Апокалипсиса» (Apocalypto), 34-летний Янгблад (настоящая фамилия актера — Гонзалес) сыграл в таких кинолентах, как «Холод» и «Точка невозврата».

В июне 2016 года российский актер Александр Ляпин, известный по сериалу «Интерны», в пьяном виде устроил потасовку с охранником одного из московских кафе. В результате артист получил сотрясение мозга и травму носа.