В армии США запретили проигрывать Nickelback и другие «ужасные рок-группы»

Офицер армии США запретил проигрывать в командном пункте музыку канадской рок-группы Nickelback. Об этом сообщает NME во вторник, 21 февраля.

В черный список также попали коллективы Slipknot, Korn, Smashmouth и Creed. В официальном уведомлении указано, что эти «ужасные рок-группы» запрещается включать в любое время, а не только в рабочие часы.

Фотографию документа опубликовал в Twitter журналист Джеффри Ингерсолл. Имя офицера, выпустившего указания, и его место службы на снимке зачеркнуты.

Группу Nickelback неоднократно высмеивали и критиковали. 15 февраля голливудский актер Арнольд Шварценеггер пошутил про рокеров, заявив, что они, наряду с автомобильными пробками и герпесом, гораздо популярнее Конгресса США. В конце декабря 2016-го основатель Facebook Марк Цукерберг продемонстрировал работу домашнего искусственного интеллекта. Компьютер отказался включить хорошие песни Nickelback, «поскольку у этой группы их не существует».

В ноябре прошлого года полиция канадской провинции Остров Принца Эдуарда пригрозила водителям, которые сядут за руль пьяными на рождественских праздниках, прослушиванием композиций канадских рокеров. В 2009-м Word Magazine объявил Nickelback худшей группой на планете.