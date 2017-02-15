Шварценеггер пошутил про Nickelback и получил резкий ответ

Бывший губернатор Калифорнии, актер Арнольд Шварценеггер пошутил про канадскую рок-группу Nickelback, заявив, что она, наряду с автомобильными пробками и герпесом, гораздо популярнее Конгресса США. Видео с выступлением артиста опубликовал в Facebook портал ATTN.

Актер назвал систему выборов членов Конгресса несправедливой и указал на махинации. Он рассказал о том, как ему удалось поменять ситуацию в Калифорнии.

Nickelback ответили Шварценеггеру в Twitter, напомнив актеру, что тот снимался в фильме «Бэтмен и Робин» 1997 года. Лента получила 11 номинаций на антипремию «Золотая малина» в том числе в категории «Худший фильм года», «Худший супергеройский фильм» и «Один из худших фильмов всех времен». Актер исполнил в ней роль злодея Мистера Фриза, умеющего замораживать предметы.

Музыканты предложили Шварценеггеру поставить фильму оценку. «Пожалуйста, не говорите о нас в своих последующих мудрых речах», — добавили они.

Шварценеггер поблагодарил коллектив за ответ, отметив, что их комментарий был «холоден, как лед».

В 2009 году Word Magazine объявил Nickelback худшей группой на планете.