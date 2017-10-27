Актер из «Брата 2» и «Сестер» устроил дебош на борту международного рейса

Российского актера Дмитрия Орлова обвинили в дебоше на борту международного рейса. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает газета «Московский комсомолец».

Авиакомпания «Белавиа» подала на артиста заявление в полицию. Отмечается, что инцидент произошел 5 октября на рейсе Минск — Москва. Орлов сломал два кресла и не реагировал, когда его попросили пересесть. Самолет приземлился в аэропорту Домодедово, там 46-летнего актера встретил наряд полиции.

«Белавиа» требует привлечь Орлова к ответственности.

Дмитрий Орлов сыграл эпизодическую роль бандита в фильме «Брат 2» Алексея Балабанова и милиционера Александра Палыча в «Сестрах» Сергея Бодрова. Он также снялся в сериалах «Воротилы», «Надежда уходит последней» и «Благие намерения».

В сентябре лидера группы Puddle of Mudd Веса Скантлина задержали в аэропорту за попытку пронести в самолет пистолет.