Фильмы про пьянки перед свадьбой оказались самыми популярными у авиапассажиров

Лондонский аэропорт Гатвик составил рейтинг из десяти кинолент, которые чаще всего смотрят пассажиры самолетов. Об этом сообщает портал NME.

Самым популярным фильмом оказалась комедия 2011 года «Девичник в Вегасе». В картине режиссера Пола Фига сыграли Кристен Уиг, Майя Рудольф, Роуз Бирн, Венди МакЛендон-Кови, Элли Кемпер и Мелисса Маккарти. На киноресурсе IMDb она получила 6,8 балла из десяти. В российский прокат лента вышла под слоганом «Отжиг по полной — мальчики отдыхают».

На втором месте — комедия 2009 года «Мальчишник в Вегасе» с Брэдли Купером, Эдом Хелмсом и Заком Галифианакисом. Фильм рассказывает о том, как главные герои разбираются с последствиями слишком бурной вечеринки.

Третью строчку заняла комедия «Знакомство с родителями» с Беном Стиллером и Робертом Де Ниро. Лента вышла в 2000 году.

В список также попали фильмы «Побег из Шоушенка», «Джейсон Борн», «Форрест Гамп», «День сурка», «Дневник Бриджет Джонс» и «Красотка». Завершает рейтинг драма Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб».

Опрос также установил, что 11 процентов авиапассажиров плачут, когда смотрят фильм в самолете, при этом мужчины делают это чаще женщин. Биолог Эмили Гроссман заявила, что это можно объяснить влиянием высоты на организм. «Некоторые считают, что небольшая нехватка кислорода на больших высотах может влиять на уровень серотонина и дофамина в мозге, что изменяет наше настроение и заставляет грустить», — объяснила она.



