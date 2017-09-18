Рэпер Гуччи Мейн заснул на съемках постельной сцены в «Отвязных каникулах»

Американский хип-хоп-исполнитель Гуччи Мейн (Gucci Mane, настоящее имя — Рэдрик Дэвис) признался, что заснул во время съемок эротической сцены для фильма Хармони Корина «Отвязные каникулы». Об этом музыкант написал в автобиографии, которая выйдет 20 сентября, передает New York Post.

Рэпер рассказал, что рабочий день у него длился 12 часов, а по вечерам он ходил по барам. «Последняя сцена со мной была постельной, и к тому времени я был уже измотан. На площадке была куча бутафорской марихуаны, и от ее запаха у меня болела голова, так что я решил покурить настоящую», — отметил он.

«Было четыре утра, и даже тот факт, что рядом две голые сучки — одна на мне, другая облизывает мои ноги, — не помогал держать глаза открытыми. Я вырубился и захрапел», — поведал Гуччи Мейн.

Рэдрик Дэвис выпустил 15 альбомов. Помимо «Отвязных каникул» 2012 года, он снялся в фильмах «Признания гангстера» и «Западня». Рэпер начал писать автобиографию после выхода из тюрьмы в мае 2016 года, где отбыл трехлетний срок за незаконное хранение оружия. Гуччи Мейн неоднократно был осужден, в частности, за нападение на человека, хранение кокаина и марихуаны, нарушение правил поведения во время испытательного срока и мелкое хулиганство.