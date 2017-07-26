Селена Гомес спела про любовный фетиш в новом клипе

Американская поп-певица Селена Гомес и рэпер Gucci Mane выпустили клип на песню Fetish. Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы в среду, 26 июля.

В ролике Гомес ходит по дому и разбрасывает вещи. «Твой фетиш — это моя любовь», — поет исполнительница.

Режиссером клипа выступила канадская художница и фотограф Петра Коллинз. Сингл Fetish вышел 13 июля.

Гомес с 2009-го по 2012 год выступала в поп-рок-группе Selena Gomez & Тhe Scene, после чего начала сольную карьеру. Она снималась в таких фильмах, как «Отвязные каникулы», «Еще одна история о Золушке» и «Монте-Карло», а также в сериале «Ханна Монтана».