Посол Венесуэлы назвал народ ответственным за измененный текст Despacito

Автором измененного текста песни Despacito, звучавшей на политических митингах, является народ Венесуэлы. Об этом РИА Новости в среду, 26 июля, сообщил посол страны в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

«Это не [президент Венесуэлы Николас] Мадуро занимается переписыванием текстов песен, как утверждают правообладатели. Это люди со своей изобретательностью делают такие адаптации текстов под ту или другую песню и дают им новый смысл», — объяснил Тортоса.

По словам дипломата, таким образом граждане пытаются показать правду о том, что происходит в Венесуэле. «А что нам тогда делать, когда они оскорбляют президента, оскорбляют наш народ, заполняют враньем каждый день? Тысячи статей появляются в электронных СМИ с откровенным враньем про нашу страну. Тут певец возмутился, что у него слова заменили, а что же нам тогда делать?» — отметил он.

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25 июля автор Despacito пуэрториканец Луис Фонси раскритиковал использование его композиции с измененным текстом на мероприятии, организованном сторонниками Мадуро. В новой версии трека слушателей призвали к участию в выборах в национальное учредительное собрание, намеченных на 30 июля.

В Венесуэле уже несколько месяцев продолжается противостояние между президентом страны Николасом Мадуро и оппозицией. Причиной недовольства стал глубочайший экономический кризис, вызванный падением мировых цен на нефть.

Ранее в июле песня Despacito побила мировой рекорд популярности в стриминговых сервисах. За полгода его прослушали 4,6 миллиарда раз. В тот же месяц композицию запретили в Малайзии из-за якобы непристойного текста.