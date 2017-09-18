Собравшийся на рэп-баттл депутат потребовал у Милонова извиниться перед Гнойным

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин потребовал у депутата Госдумы от «Единой России» Виталия Милонова извиниться за слова о рэп-баттле Оксимирона и Гнойного. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Анохин заявил, что парламентарий проявил неуважение к музыкантам и их фанатам, призвав расстрелять хип-хоп-исполнителей. Он назвал выступление Милонова очередным плевком представителя власти в молодежь.

Чиновник подчеркнул, что призыв к расстрелу Оксимирона и Гнойного «является поводом к рассмотрению данной ситуации комиссией Госдумы по вопросам депутатской этики».

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17 сентября сообщалось, что Милонов назвал рэп-баттл музыкой помоек, которая не подобает Санкт-Петербургу. Фразу о расстреле хип-хоп-исполнителей он позже попросил воспринимать как «гротеск».

13 сентября Анохин направил обращение на имя генпрокурора России Юрия Чайки с просьбой изучить рэп-баттл Оксимирона и Гнойного на наличие признаков экстремизма, призывов к разжиганию межнациональной розни и оскорбления чувств верующих. Пятый канал сообщал, что чиновник готовится к дебатам в форме баттла с депутатом петербургского закса Максимом Резником.

Словесный поединок Оксимирона и Гнойного состоялся в Санкт-Петербурге 6 августа. Победу со счетом 5:0 одержал Гнойный.