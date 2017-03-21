Рэпер Гуччи Мэйн выпустит мемуары об обвинениях в убийстве и наркозависимости

Американский рэпер Гуччи Мейн анонсировал дату выхода автобиографии. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает NME.

Книга выйдет 19 сентября в издательстве Simon and Schuster. Мемуары будут посвящены его детству в штате Алабама, его работе драгдилером и проблемах с законом.

«Гуччи Мэйн размышляет о своей неповторимой карьере и в процессе обращается к своему темному прошлому: годах за решеткой, обвинении в убийстве, наркозависимости, взлетам и падениям — тому, как он стал богом трэпа», — говорится в аннотации мемуаров.

Работать над «Автобиографией Гуччи Мэйна» рэперу помогал музыкальный журналист Нил Мартинез-Белкин.

Писать книгу исполнитель начал после выхода из тюрьмы в мае 2016 года, где отбыл трехлетний срок. Это не первое заключение рэпера, который был неоднократно судим, в частности, за нападение на человека, незаконное хранение оружия, кокаина и марихуаны, нарушение правил поведения во время испытательного срока и мелкое хулиганство.

После освобождения он также выпустил три пластинки и принял участие в записи треков других артистов, в том числе композиции Black Beatles группы Rae Sremmurd.

В дискографии Гуччи Мейна около 20 студийных альбомов и более 50 микстейпов.

Следующий релиз Мэйна будет называться Drop Top Wop, дата выхода диска пока неизвестна.