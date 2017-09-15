70-летняя звезда «Рокового влечения» рассказала о сексе после 60-ти

Американская актриса Гленн Клоуз рассказала о своей роли в фильме 2017 года «Жена», который начинается постельной сценой 70-летней артистки с ее сверстником Джонатаном Прайсом. Ее слова передает The Guardian в пятницу, 15 сентября.

По словам Клоуз, люди не осознают, что не перестают быть привлекательными до самой смерти. В «Жене», подчеркнула она, много внимания уделено тому, что секс означает для тех, кому за 60.

«Я думаю, детям следовало бы показать эту сцену. Она довольна смешная и реалистичная, а работать с Джонатаном было просто изумительно», — отметила Клоуз.

«Жена» основана на романе американской писательницы Мэг Уолитцер. В ленте рассказывается о женщине Джоан Кастлман, прожившей в браке с мужем-писателем 40 лет и решившей подать на развод. Режиссером выступил Бьерн Рунге («Хэппи энд», «И наступит завтра»). Премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Торонто 2017 года, который проходит с 7 по 17 сентября. На широком экране картина появится 6 октября.

Клоуз также снялась в таких фильмах, как «Роковое влечение», «Новая эра Z», «Стражи Галактики», «Тайна семи сестер», «Опасные связи», и «101 далматинец», а также в сериалах «Схватка» и «Щит».