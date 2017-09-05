82-летняя актриса фильмов о Бонде призвала ровесников к сексу

Британская актриса Джуди Денч поделилась подробностями интимной жизни в пожилом возрасте. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает Daily Mail.

«Конечно, [в таком возрасте] до сих пор испытываешь страсть. Разве это когда-нибудь исчезает?» — подчеркнула 82-летняя артистка.

Она также дала совет своим ровесникам-читателям и призвала их заниматься сексом без оглядки на время. «Не сдавайтесь!» — порекомендовала Денч.

Актриса прокомментировала свое участие в фильме «Виктория и Абдул» Стивена Фрирза, где ее партнером по съемочной площадке выступил 30-летний Али Фазал. Денч сказала, что испытывает влечение к молодым мужчинам.

По ее словам, она также часто заглядывает в «миленький озорной магазинчик белья» в лондонском районе Ковент-Гарден.

Джуди Денч — лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус». Она исполнила роль главы британской секретной службы с кодовым именем М в семи фильмах бондианы. Помимо этого, актриса сыграла в таких картинах, как «Шоколад», «Гордость и предубеждение» и «Джейн Эйр».