«мама!» с Дженнифер Лоуренс получила самый низкий рейтинг у кинолюбителей США

Фильм «мама!» режиссера Даррена Аронофски получил самый низкий рейтинг у американских кинолюбителей. Об этом свидетельствует оценка картины на сайте Cinemascore.

Ленте с Дженнифер Лоуренс в главной роли присвоили букву F (один балл из шести). Как отмечает Mashable, такой рейтинг на киноресурсе встречается довольно редко.

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В 2016 году основатель Cinemascore Эд Минц, объясняя систему оценок портала, заявил, что рейтинги F и D (два балла из шести) означают, что «либо фильм не стоило снимать, либо его так странно разрекламировали, что на показы пришли абсолютно не те люди».

По сюжету «мамы!», в доме, где живет героиня со своим парнем (Хавьер Бардем), начинают раздаваться посторонние голоса и происходить странные вещи. Лента вышла в российский прокат 14 сентября.