В сети возжелали слизать усы сыгравшего клоуна в «Оно» актера

Пользователи сети неоднозначно восприняли новый имидж шведского актера Александра Скарсгорда, пришедшего на церемонию вручения премии «Эмми» с усами-щеткой. Об этом пишет Mashable в понедельник, 18 сентября.

Некоторые юзеры Twitter сочли внешний вид артиста привлекательным. «Александр Скарсгорд — из тех, кто красив "даже с усами"», — написал @joshgondelman.

«Я ценю усы Скарсгорда. Благодаря им он выглядит как простой смертный из 1940-х годов», — отметила @TrishByrne.

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Некоторые предположили, что швед устал быть красивым, и решил снизить градус своей привлекательности. Нашлись и такие, кто отреагировал агрессивно.

«Я только что набросился на телевизор с электробритвой, пытаясь сбрить усы Александра Скарсгорда прямо через экран», — возмутился @AmericanMerman.

Так или иначе, лицевая растительность артиста никого не оставила равнодушным. «Хочу слизать эти усы с лица Александра Скарсгорда!» — поделилась впечатлениями @Ochan30.

Скарсгорд получил «Эмми» в номинации «Лучший актер второго плана в мини-сериале» за участие в проекте «Большая маленькая ложь». Он также сыграл клоуна Пеннивайза в хоррор-фильме «Оно» по Стивену Кингу.



