Кремль ответил на беспокойство из-за возможных протестов против «Смерти Сталина»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министерство культуры с ответственностью подходит к выдаче прокатных удостоверений фильмам. Так он прокомментировал беспокойство СМИ о возможности повторения скандала вокруг «Матильды» с лентой «Смерть Сталина», передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 18 сентября.

Представитель Кремля подчеркнул, что ему ничего не известно о фильме, но Минкульт «никогда не проявлял поверхностный подход в выдаче прокатных удостоверений». Так он ответил на вопрос журналистов о том, не вызовет ли выход картины об Иосифе Сталине возмущения коммунистов, как фильм Алексея Учителя о Николае II повлек протесты со стороны православных активистов.

«Смерть Сталина» — черная комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. В ней снялись Стив Бушеми, Тимоти Далтон, Ольга Куриленко и Майкл Пэйлин. Фильм посвящен жизни политической элиты СССР в первые дни после смерти Иосифа Сталина. В широкий прокат лента выйдет 20 октября.

«Матильда», премьера которой намечена на 23 октября, спровоцировала общественный резонанс задолго до выхода. Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская неоднократно просила Генпрокуратуру проверить фильм и призвала отозвать выданное ему Минкультом прокатное удостоверение. В сентябре объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от проката «Матильды» из-за угроз.