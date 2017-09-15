Песков пообещал посмотреть «Матильду» сразу после премьеры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что ожидает премьеры разрекламированного фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Его слова в пятницу, 15 сентября, передает РИА Новости.

«Как только выйдет — сразу посмотрю», — пообещал Песков.

По его словам, президент России Владимир Путин также пока не успел оценить работу Учителя. «Вместе с тем скоро фильм выходит в прокат, мы все его ждем, это фильм разрекламированный», — сказал пресс-секретарь главы государства.

В то же время встречи с творческим коллективом «Матильды» у главы государства пока не запланировано, добавил Песков.

Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественный резонанс. Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить «Матильду» и призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

2 сентября стало известно, что сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» не будет показывать «Матильду». В ее пресс-службе отметили, что отказ от демонстрации ленты связан с поступившими угрозами поджогов. Министр культуры Владимир Мединский назвал давление активистов-поджигателей на кинотеатры цензурой и беззаконием.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II.