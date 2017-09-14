Учитель назвал отказ от проката «Матильды» ударом по всему российскому кино

Режиссер Алексей Учитель считает, что отказ объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» от показа фильма «Матильда» — не что иное, как удар по всему российскому кино. Об этом он рассказал в беседе с «Комсомольской правдой».

«Я не понимаю, как можно было принять такое решение (...) Я считаю, что это удар не по "Матильде" и не по мне, это удар по всему российскому кино. Значит, в следующий раз все повторится — как только кто-то пригрозит поджогом только потому, что кому-то что-то не понравится в чьем-то кино, снова будет отказ», — заявил Учитель, добавив, что все же предпримет попытку договориться с представителями сети кинотеатров о показе ленты.

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12 сентября стало известно, что сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» не будет показывать «Матильду». В пресс-службе сети отметили, что отказ от демонстрации ленты связан с угрозами, поступившими кинотеатрам.

Министр культуры Владимир Мединский назвал давление активистов-поджигателей на кинотеатры из-за «Матильды» цензурой и беззаконием, а также призвал правоохранительные органы пресекать такие инциденты. Министр отметил, что не понимает, чем руководствуется Поклонская, выступая против фильма Учителя. Также чиновник заявил, что скандал вокруг ленты «переполнил чашу его терпения».

Ранее в сентябре адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы Учителя, рассказал об угрозах поджога сотни кинотеатров из-за «Матильды». По его словам, предостережения получили и другие организации, связанные с прокатом картины.