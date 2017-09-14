СМИ поверили в новую встречу Поклонской и Учителя

В топ «Яндекс.Новостей» вышел инфоповод с заголовком «Опубликовано фото со встречи Поклонской и Учителя‍». В ветку вошли многие крупные СМИ, которые, сославшись на снимок ТАСС, сообщили о встрече депутата и режиссера в четверг, 14 сентября.

Позднее выяснилось, что снимок встречи режиссера «Матильды» Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской, опубликованного информационным агентством ТАСС в Facebook, оказался июньским. Об этом депутат сообщила РИА Новости.

Поклонская рассказала, что увиделась с режиссером 12 июня во время празднования Дня России. Пост информагентства со снимком несколько раз редактировался: в частности, из подписи была убрана ремарка, что законотворец и деятель искусств «встретились в Москве».

Депутат объяснила, что в ходе получасового разговора Учитель предлагал ей посмотреть картину, но получил отказ. Взамен она посоветовала ему показать фильм « специалистам, чтобы были исчерпаны все вопросы и были подготовлены доводы для людей, обратившихся с жалобами».

Учитель рассказывал, что снимок с Поклонской сделал министр культуры Владимир Мединский. По словам парламентария, фотограф оказался «человеком, не имеющим отношения к журналистике».

Снимок ТАСС быстро разошелся по сети, и многие пользователи назвали его историческим.

Последний раз Поклонская и Учитель встречались в августе этого года. Тогда режиссер снова предложил ей посмотреть фильм, прежде чем ругать, но депутат категорически отказалась.