Появилось совместное фото Поклонской и Учителя с их встречи в Кремле

ТАСС опубликовал совместную фотографию режиссера «Матильды» Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Снимок появился в Facebook агентства в четверг, 14 сентября.

Как сообщает «Фонтанка», кадр был сделан во время встречи деятелей в Кремле на Ивановской площади рядом с президентским шатром в день России, 12 июня.

Тогда Учитель рассказывал, что беседа с парламентарием была бессмысленной. «Я сказал, что вам надо посмотреть картину, только вы лично можете эмоционально, прагматично оценить, что там есть плохого. Поклонская ответила: "Никогда. Мне все расскажут эксперты"», — отметил кинематографист.

Между Учителем и Поклонской разгорелся конфликт из-за «Матильды». Депутат призывает не допустить выхода в прокат картины, которая, по ее мнению, оскорбляет чувства верующих.

Премьера ленты намечена на 23 октября.